Nieuwe richtdatum niet de oplossing voor BK: "Als het de komende tijd tegenvalt, is het definitief boeken dicht"

Krijgen we dit jaar überhaupt nog een nieuwe Belgische kampioen? Er valt steeds meer aan te twijfelen. Bondsvoorzitter Van Damme denkt wel dat indien we nog koers krijgen, er ook een BK zal komen. Maar bij de organiserende gemeente Anzegem slaat de aarzeling toe.

Augustus kan niet, daar is iedereen het over eens. Een maand opschuiven dan, naar 22 september? Dat is een dinsdag. "Terwijl we ons na het BK tijdrijden 2015 hadden voorgenomen midweeks nooit nog een koers van dat niveau op gesloten circuit te organiseren", merkt burgemeester Gino Devogelaere op in HLN. "Wegens té veel miserie."

GEEN PUBLIEKLOOS BK

Het gaat dan vooral over bereidbaarheid van winkels en de verwerking van het verkeer. "We willen ons standpunt versoepelen, constructief meedenken en samen zoeken naar een oplossing. Het moet wel haalbaar blijven. Onze sponsoring wordt een probleem. Een publiekloos BK? Het is een verantwoordelijkheid die ik niet wil nemen. Ik kan de mensen hier die dag niet van de straat houden."

Het is ook nog uitkijken of de versoepeling van de maatregelen niet voor een opstoot van het aantal besmette coronapatiënten zorgt. "Als het de komende tijd nog wat tegenvalt met Covid-19, is het definitief boeken dicht."