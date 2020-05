Lefevere zit in met Evenepoel: "Als peloton in Qatar in stukken scheurt, gaan ze Evenepoel van kameel mogen plukken"

Mensen die in deze tijden het coronavirus hebben opgelopen, zij zijn er het ergst aan toe. Dat beseft Patrick Lefevere ook wel. Toch heeft de CEO van Deceuninck-Quick.Step soms ook wat te doen met Remco Evenepoel. Voor de youngster komt het stilliggen van de koers erg ongewenst.

Lefevere heeft het hierover in zijn column in Het Nieuwsblad. "Hij zou als jonge gast van twintig jaar volop ontdekken wat hij waard is in een grote ronde. En wij met hem. Doorbreken heeft hij vorig jaar al gedaan, maar dit voorjaar had hij zeker de volgende stap gezet."

AL ZEKER TWEE DOELEN WEG DIT JAAR

In tal van grote evenementen had Evenepoel willen uitpakken. "Hij had vier grote doelen gesteld: Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Spelen en het WK." Van die eerste drie blijft enkel de Giro over. "En nu is er ook nog sprake om het WK te verplaatsen naar Qatar. I don't like it."

Voor Evenepoel zou een WK in het Midden-Oosten ook nadelig zijn. "Remco heeft vele kwaliteiten, maar sprinten en waaierrijden reken ik daar toch niet bij. Als het peloton in Qatar in stukken scheurt, gaan ze Evenepoel ergens van een kameel mogen plukken."