Jong talent Lars Boven spurt naar virtuele zege in eCompetition van Jumbo-Visma, top tien voor Van Aert

Het waren de jongeren die nog het meest over hadden bij Jumbo-Visma en onder mekaar uitmaakten wie aan de haal ging met de derde ritzege in de eCompetiton van de ploeg. Lars Boven schoot op het juiste moment naar voren en bereikte als eerste de aankomst, voor Owen en Foss.

De renners van Jumbo-Visma kregen deze keer een virtueel parcours in Londen voorgeschoteld. Wout van Aert begon als vierde in het algemene klassement, nadat hij na zijn zege in de openingsrit zijn leidersplaats in de tweede etappe moest afstaan aan Mike Teunissen.

Aanvalspogingen bij de vleet in deze rit die aan een hoog tempo werd afgewerkt. Toch was de verwachting dat het zou aankomen op een virtuele sprint op The Mall aan Buckingham Palace. Sepp Kuss, de leider in het bergklassement, moest zich alvast geen zorgen maken. De Amerikaan kon zijn trui niet kwijtspelen, want er stond geen enkele klim op het programma.

BESTE TIMING BIJ BOVEN

In de finale werden er wel een aantal renners afgereden. Zo had Groenewegen zijn beste kruit al verschoten. Zo viel al een belangrijke concurrent weg voor Van Aert. Die zat wel tot het einde in de eerste groep, maar deed uiteindelijk niet mee voor de zege. Het was Lars Boven die over de beste timing beschikte in de spurt en de overwinning pakte. Van Aert sleepte nog een tiende plaats uit de brand.