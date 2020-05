Richard Virenque blikt terug op zijn carrière: "De fiets heeft me alles gegeven"

Zolang er geen nieuwe koersen aan zitten te komen, is het vooral de prestaties uit het wielerverleden herdenken. Oud-wielrenner Richard Virenque blikt ook eens terug op wat hij op de fiets allemaal heeft meegemaakt.

De liefde voor de fiets zat er al van jongsaf in. "We dachten dat hij op school zat en hij was eigenlijk op de fiets aan het trainen", vertelt zijn moeder Bérangère bij Cyclism' Actu. "Toen al zijn vrienden uit gingen, zat hij thuis zijn fiets te polijsten en 's ochtends vertrok hij ermee."

Dat hij in 1991 prof is kunnen worden, was in grote te maken te danken aan zijn prestatie in het WK voor amateurs in 1990. "De ochtend van de koers vertelde Marc Braillon me dat ik prof kon worden, maar dat het afhing van welke koers ik zou rijden. Dat was vijf minuten voor de start. Dat heeft me sterker gemaakt", aldus de zevenvoudig winnaar van de bolletjestrui in de Tour.

TWEEDE ADEM

De Festina-affaire wierp natuurlijk een schaduw over zijn carrière, maar dat neemt niet weg dat Virenque een uitzonderlijk renner was. "Mijn kracht was dat wanneer ik het fysiek lastig had, ik toch een tweede adem kon vinden om door te zetten. De fiets heeft me alles gegeven. Ik heb er alles mee bereikt en respecteer hetgene wat ik hierdoor heb kunnen doen."