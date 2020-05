🎥 Throwback: twee jaar geleden pakte Froome op befaamde Giro-col die hem weer op weg zette naar eindzege

Er is tegenwoordig heel wat te doen rond de figuur van Christopher Froome, die al dan niet zou overwegen om Ineos nog dit seizoen te verlaten. Ook twee jaar geleden stond de Britse ronderenner in het middelpunt van de belangstelling, maar om heel andere redenen.

De Giro was toen bezig en na dertien etappes zag het er voor Christopher Froome maar beroerd uit. Een matige elfde plaats in het klassement was hem gegund. Maar vooral: al op 3 minuten en 20 seconden van Simon Yates. En op ruim twee en een halve minuut van Tom Dumoulin, die de Giro het jaar voordien gewonnen had.

EERSTE TEKEN VAN DE OMMEKEER

Het was nog maar de vroeg of Froome überhaupt ging meedoen voor de eindzege. Vervolgens dook het peloton de Alpen in, met een rit van San Vito al Tagliamento naar de top van de Monte Zoncolan. Op die Zoncolan zien we terug de allerbeste Froome. Renners die hem tot dan in de Giro vooraf gingen, werden eraf gereden.

Froome won de etappe en dook in het klassement de top vijf in. Achteraf zou het een cruciale dag blijken, want na een nog straffere stoot in de negentiende rit werd Froome alsnog de eindwinnaar van de Giro 2018. Bekijk hieronder hoogtepunten van de etappe naar de Zoncolan.