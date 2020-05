Analist spreekt zich uit over Armstrong en Froome: "Bedrog niet verwerkt" en "Niemand weet in welke staat hij verkeert"

Lance Armstrong en Christopher Froome. Hun namen gaan tegenwoordig nog meer over de tong dan anders. De ene vanwege de documentaire die er over hem zit aan te komen. De andere omdat die overweegt het nest waar hij vier Tourzeges behaalde te verlaten.

Cyclism' Actu ging eens horen wat Cyril Saugrain, ex-profrenner en analist bij de RTBF, ervan allemaal van denkt. Ik heb altijd bewondering gehad voor Lance Armstrong voor zijn mentale sterkte", zegt de Fransman. Al heb niet het bedrog dat hij gepleegd heeft niet verwerkt. Ik heb geen bewondering voor hoe hij een kampioen is geworden."

En dan is er Christopher Froome die met een heel andere situatie te maken heeft. "Het is moeilijk voor hem om zijn plaats te vinden als onaangetaste leider, zoals hij dat in het verleden was. Niemand weet in welke staat hij verkeert."

Sowieso is de toekomst voor een andere kopman binnen dezelfde ploeg. "Ineos heeft er meer belang bij om verder te gaan met Bernal. Ik heb het moeilijk om in te beelden dat Froome voor de ploeg van Tour verandert, zowel contractueel als sportief."