Flanders Classics kan ermee leven dat Dwars door Vlaanderen bewust jaartje overslaat

Een resem Belgische wedstrijden hebben nog een plaats gekregen op de door de UCI hertekende wielerkalender. Opvallende afwezige: Dwars door Vlaanderen. Die koers zal al zeker niet meer plaatsvinden in 2020 en dat op vraag van de organisatie.

Er was al twijfel of Dwars door Vlaanderen nog wel een editie voor dit jaar op poten ging zetten. Door de publicatie van de UCI-kalender is er definitieve zekerheid gekomen: geen Dwars door Vlaanderen meer dit jaar. Vorig jaar werd de eendagskoers nog gewonnen door Mathieu van der Poel.

Dat Dwars door Vlaanderen niet op de nieuwe kalender staat, is dus geen beslissing van de UCI. Wel van de wedstrijdorganisatie. Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel kan zich bij Sporza wel inleven in de situatie van de organisatoren. "Geen probleem. Daar hebben wij alle begrip voor", aldus Van Den Spiegel.