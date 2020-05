Dit gebeurde er op 21 mei: Philippe Gilbert voert straf nummer op in Giro, Sagan stuit op sterke Deen, ...

De overwinning van Axel Merckx twintig jaar geleden in een rit in de Ronde van Italië werd al aangehaald. Er werden op deze dag nog andere straffe prestaties geleverd. Onder meer door Philippe Gilbert, Alexander Kristoff en Mario Cipollini.

Peter Sagan reed nog nooit de Giro en trok in deze periode van het jaar meestal naar de Ronde van Californië. Zo ook in 2016. De rit van en naar Santa Rosa bood een kans op een nieuwe overwinning, maar in de massasprint was een sterke beer hem deze keer te snel af. Alexander Kristoff graaide de ritzege mee, Sagan werd tweede en Van Poppel derde. Voor Stuyven zat er een zesde plek in.

In de 12de etappe van de Giro in 2015 reden de renners van Imola naar de Monte Berico. In deze uitdagende rit met aankomst in de regio Vicenza kwamen een dertigtal renners in aanmerking voor de zege. Gilbert lanceerde zich met driehonderd meter te gaan en sloeg nog een ferme kloof. Contador en Ulissi eindigden als nummers twee en drie, maar wel drie seconden achter ritwinnaar Gilbert. Jurgen Van Den Broeck werd 9de.

Nog in de Giro: de editie 2002 was simpelweg dé editie van Mario Cipollini. Dat mag wel gezegd worden wanneer één renner liefst zes(!) etappes weet te winnen. Het volmaken van de hattrick was al straf. Dat deed Cipollini in de rit van Tivoli naar Caserta. De Italiaan was aan de meet de Australiër Robbie McEwen en zijn landgenoot Cristian Moreni te snel af.

