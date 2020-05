POLL: Zou het goed zijn om ook in België al tijdrit te organiseren?

Het was opvallend nieuws uit Noorwegen: daar hebben renners uit het land in kwestie het tegen mekaar opgenomen. Het is een mogelijkheid om ook in België al vroeger opnieuw koers te krijgen. Zou dat een goed idee zijn?

Het werd al eens eerder geopperd om via die manier terug een soort wedstrijdelement te krijgen. Er waren plannen om op 1 mei renners hun eigen rit over een bepaald traject te laten rijden en dit dan te registreren via Strava. Zo zou er dan een klassement opgemaakt kunnen worden. Belgian Cycling distancieerde zich van dit initiatief en het ging uiteindelijk niet door.

In Noorwegen was het wel meer georganiseerd: een tv-uitzending met renners die elk om beurt kort na mekaar vertrekken, zoals we dat gewoon zijn in een tijdrit. Van een officiële wedstrijd kan in ons land voorlopig wel geen sprake zijn. Daarom ook dat het BK tijdrijden een maand is opgeschoven.

MAATREGELEN VERSOEPELD

Wanneer de wil aanwezig is kan er vanuit de renners misschien zelf wel iets op poten gezet worden. Op 1 mei kon dat dus nog niet, maar ondertussen zijn al wel enkele maatregelen versoepeld en mag er met meerdere mensen afgesproken worden. Zou een onofficiële tijdrit in België ook iets hebben? Spreek er u over uit in onderstaande poll en in de reacties onderaan de pagina.