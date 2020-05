Vingegaard wint rit op Alpe d'Huez en houdt Teunissen zo nipt van de eindzege in eCompetition Jumbo-Visma

Een etappe naar de virtuele top van de Alpe d'Huez was het slotakkoord van de eCompetition van Jumbo-Visma. Gezien het parcours geen verrassing dat Van Aert geen hoofdrol speelde, ook voor De Plus was dit niet weggelegd. Wel werd het een dubbele triomf voor Jonas Vingegaard.

De Noor Grøndahl Jansen ging na de start meteen over tot de aanval. De nationale kampioen kreeg in de kop van de koers het gezelschap - virtueel dan toch - van Timo Roosen. Samen bouwden ze een voorsprong van een minuut uit.

VINGEGAARD NEEMT OVER

In bergritten kan het echter snel gaan, ook op de rollen. Nadat Grøndahl Jansen en Roosen werden teruggegrepen, nam Vingegaard het commando over. Bouwman, Boven, Tolhoek en Bennett waren de eerste achtervolgers. Wat een interessante situatie opleverde: als Vingegaard of Boven zou winnen, dan kon de ritwinnaar ook de eindwinnaar worden. Voorwaarde was dan wel dat Teunissen geen punten sprokkelde.

Halverwege de etappe was het George Bennett die naar de kop van de koers gereden was, met vooral Vingegaard die ook nog wel in de buurt was. Die twee zetten later samen hun weg verder. In de laatste kilometers begonnen Roglic en Foss wel te naderen.

1 PUNT VERSCHIL

Het zou toch tussen Vingegaard en Bennett gaan om de zege. Met de finish in zicht ging Vingegaard er vandoor en zo werd hij de winnaar van de vierde rit. Bennett en Foss werden nummers twee en drie. Teunissen deed het met een zesde plaats erg verdienstelijk, maar dat was toch niet voldoende voor de eindzege. Vingegaard verzamelde immers welgeteld 1 punt meer.