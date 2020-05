Ondanks lichtpuntjes ontbreekt realiteitselement en koersgevoel nog bij virtuele koersen

Met de Challenge of Stars en de slotetappe van de eCompetition van Jumbo-Visma eisten virtuele koersen opnieuw heel wat aandacht op. Inmiddels zijn we al een maand en drie weken na 'De Ronde2020'. Tijd dus om de progressie eens op te meten.

In vorige virtuele wedstrijden werd nadien geopperd dat door de verschillende systemen op de rollen de wattages van de renners niet altijd betrouwbaar waren, dat niet iedereen dezelfde inspanningen moest leveren om bepaalde wattages te halen. Terwijl dat net een cruciaal punt is in dit gegeven. Voor de Challenge of Stars zou dit wel gelijkgesteld geweest zijn.

Op de uitslagen van de wedstrijden in dat kader kunnen we dus wel staat gaan. De sterkste die wint, één van de mooiste wetten in de sport. Als dat meer naar voor komt en er dus op technisch vlak ook beterschap in zit, kunnen we dat enkel maar toejuichen. Toch liet de techniek het bij momenten ook wat afweten.

Dat Nacer Bouhanni niet kon meedoen, lag vooral aan zijn eigen nonchalance. Eigenlijk zat het enige technische probleem bij Filippo Ganna, die zijn cassette brak. In hoeverre het materiaal er al mnder aan toe was, zal enkel de Italiaan zelf weten.

Maar laat ons dit als een accident de parcours beschouwen. Dat neemt niet weg dat er aan de virtuele koersen nog steeds ferm gesleuteld moet worden. De virtuele beelden die we te zien krijgen, zij het dan via BKool of Zwift, brengen het koersgevoel niet tot in de huiskamer. "Weinig volk langs de kant, zoals het hoort in coronatijden, dat zijn we niet gewend op Alpe d'Huez", klonk het lacherig tijdens de eRace van Jumbo-Visma.

Ook tijdens Challenge of Stars was een grapje niet ver weg. "Je bent even niet aan het kijken en ineens staat er graan", aldus José De Cauwer. Dit soort opmerkingen tonen aan dat het meer tijdsverdrijf is dan iets anders, ook al leveren de deelnemers op deze momenten wel degelijk zware inspanningen.

Maar zelfs al blijven twee renners een tijd lang samen en zou het dus toch spannend moeten zijn, dan heb je vaak nog de indruk: straks schiet er één van deze twee weg en dat is het dan. Zo verloopt het tot dusver ook meestal. Om er een waardige aanvulling van te maken die ook na corona overleeft, zullen de creatieve geesten toch nog met iets extra moeten komen.