Lampaert beschrijft het competitiebeest in Tim Declercq: "Zelfs al gaat het over trappen oplopen"

Yves Lampaert en Tim Declercq zijn niet zomaar ploeggenoten bij Deceuninck-Quick.Step. Het zijn ook nog eens goede vrienden. Dat bewijst Lampaert wanneer hij 'El Tractor' Tim Declercq moet beschrijven op de social media van de ploeg.

"Een enorm competitiebeest, vooral naast de fiets", opent Lampaert op de Twitterpagina van Deceuninck-Quick.Step. "Zelfs al zou het gaan over de trap oplopen, zou hij er nog een competitie van maken. Bij de kinesist moeten we altijd tot het uiterste gaan als Tim erbij zit, anders hebben we de competitie verloren tegen hem", bekent de ex-Belgische kampioen.

Maar Declercq zou ook nog eens een goede entertainer zijn binnen 'The Wolfpack'. "Hij kent veel moppen en is een goede babbelaar. Hij zal altijd vooruitgaan, al is het soms met vallen en opstaan", spaart kopman Lampaert de superlatieven voor zijn meesterknecht en vriend niet.