Puzzelen om een goede plek te vinden voor hoogtestage, ook voor INEOS

Tom Dumoulin zei eerder al dat hij geen kans maakt om een grote ronde te winnen als hij niet op hoogtestage is geweest. Het is voor de meeste wielerteams nu nog puzzelen waar zo'n stage mogelijk is.

De zwaar getroffen Europese landen komen stilletjesaan uit de coronalockdown. Ineos-ploegleider Servaes Kanven zegt tegen het AD dat ze bij de ploeg wel nog even zullen wachten met het plannen van hun hoogtestage. "Het is nog maar de vraag wie er naar waar mag reizen", stelt Knaven zich de vraag. Tourwinnaar Egan Bernal zit in zijn thuisland Colombia waar een vliegverbod geldt tot eind augustus. Al zal hij misschien wel een speciale toelating kunnen krijgen. "Verschillende scenario's" Eén van de lievelingsplekken van Chris Froome is Tenerife. Dat eiland zou eind juni opnieuw toegankelijk zijn voor hoogtestages. "We houden rekening met verschillende scenario's en in Eurpa zijn meerdere mogelijkheden", aldus Knaven. "We zijn de voorgaande jaren ook naar Tenerife geweest, de renners komen er wel graag."