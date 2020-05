Nick Nuyens kan zeker al één koers uit de Bingoal Cycling Cup nog organiseren

Het idee van Nick Nuyens om de vier resterende manches van de Bingoal Cycling Cup nog in één of andere vorm te laten doorgaan bleek niet haalbaar, maar elke koers die gered kan worden, is er eentje gewonnen. Dwars door het Hageland komt alvast bij op de hertekende kalender.

Nick Nuyens had een verzoek ingediend om de eendagskoers te mogen organiseren op 15 augustus. Inmiddels heeft hij hiervoor de toestemming gekregen. Dwars door het Hageland zal zo de eerstvolgende UCI-wedstrijd zijn die in België zal plaatsvinden. Oorspronkelijk was Dwars door het Hageland gepland voor 17 juni, maar dat was door de gevolgen van het coronavirus te kort dag. Vorig jaar reed Kenneth Vanbilsen voor Cofidis naar de overwinning in Dwars door het Hageland.