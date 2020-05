Wat met het nationaal kampioenschap wielrennen in Frankrijk? Meningen zijn verdeeld

Er is nog steeds heel wat discussie over het nationale kampioenschap wielrennen in Frankrijk. Stephane Hamon, de burgemeester van de plaats waar het kampioenschap wil plaatsvinden, wil voorlopig geen wedstrijd organiseren.

In april gaf Hamon al meer uitleg over de situatie. "Tot september mogen er 5.000 mensen samenkomen voor een evenement en het nationale kampioenschap zal ongewtijfeld voor meer publiek zorgen, dus we mogen het al zeker niet voor eind augustus organiseren. Ik wil ook geen nieuwe golf van besmettingen riskeren", aldus de burgemeester van Plumelec en staat te lezen bij Cyclingnews.

Volgens Marc Madiot, de voorzitter van Groupama-FDJ en de president van de Franse Liga, is het echter wat voorbarig om nu al te zeggen dat het niet kan doorgaan. "We denken vandaag anders dan over twee of drie maanden. De situatie zou beter kunnen zijn en dan kunnen we het kampioenschap organiseren. Er is nog niets definitief."