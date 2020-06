Belg weet dat hij klaar moet zijn voor herstart wielerseizoen: "Hopelijk ben ik in 2021 nog prof"

Voor Sean De Bie is het dit najaar moneytime. Op de valreep versierde hij vorig seizoen een contract van één jaar bij Bingoal - Wallonie Bruxelles. Maar hij zal zich de komende maanden moeten bewijzen om een nieuw contract te krijgen.

De Bie blikt bij Wielerflits vooruit op het komende najaar, hopelijk zonder blessures. De 29-jarige renner worstelde namelijk lang met rugproblemen en werd vorig jaar aangereden op training waardoor hij meerdere breuken opliep.

"Ik voel me eindelijk weer oké", stelt De Bie iedereen gerust. "Ik heb zo goed als alles aangepast van mijn houding tot mijn zadel en voorlopig ben ik pijnvrij. Hopelijk blijft dat tijdens de races ook zo."

Moneytime

Het wordt erop of eronder voor Sean De Bie. Hij moet iets laten zien als hij een nieuw contract wil krijgen. "Vorig jaar had ik er al vrede mee genomen dat het gedaan was. Na mijn slechte start dit seizoen, dacht ik daar ook aan. Maar het gaat nu weer beter, ik heb zin om me te bewijzen", klinkt het hoopvol.

"Je zal wel meteen in orde moeten zijn. Er is geen tijd om even op adem te komen als het niet goed loopt, de kalender laat dat niet toe. Ik hoop alleszins in 2021 nog profrenner te zijn", conlcudeerde de Heistenaar.