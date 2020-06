Hilaire Van der Schueren neemt het op voor oudere generatie wielerfans

Hilaire Van der Schueren draait al jaren mee in de wielersport en bij hem kan je dus wel terecht voor wat wijze raad. Om de jonge generatie meer te boeien, groeit het idee om in de toekomst tv-uitzendingen in de duur te beperken. Maar wat met de oudere fans, werpt Van der Schueren op.

"Met alle respect voor de jongere generatie, maar veel ouderen kijken in deze vergrijsde maatschappij nog heel graag naar koers en sport op tv", stelt Van der Schueren in HLN. "Kan je je voorstellen wat een verademing de retro-uitzendingen voor de mensen in de woon-en zorgcentra moeten zijn geweest tijdens de lockdown?"

Met de blik richting de toekomst zal het sowieso van belang zijn om ook jongere wielerfans aan te trekken. Dat betekent echter niet dat de ouderen in de steek gelaten moeten worden. "We mogen die generatie niet over het hoofd zien."

IMPACT OP SPEKTAKELGEHALTE

Van der Schueren is ook een ploegleider die zijn renners geregeld in de aanval stuurt. "Omdat elk greintje publiciteit welkom is. Als er geen vroege live meer is, kan ik mijn renners dat evengoed besparen. Ha ja, we komen toch niet in beeld. Het zal dan onvermijdelijk zijn inmpact hebben op het spektakelgehalte."