Froome erg dankbaar voor handgel-actie van Ineos

Tussen Froome en zijn huidige ploeg zat er even een haar in de boter, maar de Brit lijkt dan toch van plan om het seizoen gewoon uit te doen bij Ineos. Overigens staat het hem wel aan om voor die hoofdsponsor te rijden, zeker door wat het bedrijf allemaal doet in deze coronatijden.

Ineos heeft zijn logistieke knowhow aangesproken om in verschillende landen, ook België trouwens, handgels te produceren en te verspreiden. Onlangs ging Froome zelf nog in ziekenhuis CHU in het Franse Saint-Etienne handgels bezorgen aan het personeel.

Toen dat bericht gedeeld werd op de sociale media, was Froome er als de kippen bij om zijn hoofdsponsor nog eens te complimenteren. "Dank aan Ineos voor dit initiatief", schrijft de viervoudig Tourwinnaar op Twitter. Froome maakte van zijn bezoek aan Saint-Etienne overigens gebruik om verschillende kinderen te plezieren met een handtekening.