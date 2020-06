Kwiatkowski ziet kans schoon om nog eens grote slag te slaan: "Heb opportuniteit waar ik enkel van kon dromen"

Michal Kwiatkowski heeft al tal van grote koersen gewonnen: Strade Bianche, Amstel Gold Race, Milaan-Sanremo, San Sebastian en natuurlijk het WK. Een laatste grote overwinning dateert wel van 2017. Wie weet komt er dit jaar nog eens zo'n grote triomf aan.

Eerste opdracht is dan uiteraard om goed in vorm te geraken. "Het is moeilijk om de conditie te beoordelen, want het is nog twee maanden eer we kunnen koersen", zegt Kwiatkowski aan Cyclingnews. "Ik focus op de basis", aldus de Pool.

De hertekende kalender beschouwt de renner van Ineos wel als een voordeel. "Als ik naar de kalender kijk, heb ik een opportuniteit waar ik enkel van kon dromen. Ik kan in een blok opbouwen naar de klassiekers en ik kan tegelijkertijd opbouwen naar de Tour. Het belangrijkste is om klaar te zijn om te winnen vanaf 1 augustus tot het einde van oktober."