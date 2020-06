Fabio Jakobsen komt met publieke excuses: "Ik heb altijd grootste respect gehad voor betrokken partijen"

Zo leek het alsof Viviani lang kwaad was nadat Jakobsen hem eens klopte en zou Sabatini een jaar lang niet met de Nederlander gepraat hebben. Lees er HIER meer over. Jakobsen komt op de sociale media terug op de hele zaak.

"Tijdens het interview vertelde ik verhalen waar ik van dacht dat ze grappig waren over wat er kan gebeuren in een competitieve wielerploeg. Mijn woorden zijn uit hun context getrokken en gebruikt op een manier die ik niet wilde. Ik heb met de betrokken partijen gesproken en heb altijd het grootste respect gehad voor hen, als ploegmaats en als tegenstanders."

You may have seen a story circulating based upon a recent interview that I gave. During the interview I told what I thought were some humorous stories about what can happen inside of a competitive cycling team, but my words have been taken out of context and used in a way that