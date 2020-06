Jakobsen over staalharde concurrentie binnen Deceuninck-Quick-Step: "Sabatini sprak een jaar niet tegen mij"

Fabio Jakobsen heeft in zijn drie jaar bij Deceuninck-Quick-Step al heel wat concurrentie gehad en dat is niet altijd even gemakkelijk geweest.

Jakobsen vertelt in Podcast De Polder over zijn ervaringen tijdens zijn drie jaar bij Deceuninck-Quick-Step. "Het is een beetje een apenwereld. Vaak werden er grappen uitgehaald, alleen was dat dan niet bedoeld als grap. Dat was om elkaar op stang te jagen. Ze plasten in elkaars waszak of trokken stoelen vanonder elkaar weg."

Zelf had Jakobsen een hevige strijd met Viviani. "Tijdens mijn eerste weken klopte ik hem met een halve fiets. Daar kon hij niet mee lachen. Ik had dat toen niet door, want ik dacht dat hij niet fit was. Het was pas toen Yves Lampaert het mij kwam zeggen dat ik merkte dat ik zijn concurrent was."

Met de Italianen binnen de ploeg had Jakobsen sowieso een moeizame band. "Ze praken al niet vaak, maar met Sabatini heb ik een jaar niet gesproken. Ik had gevraagd om Sabatini te wisselen, omdat hij niet goed was. Toen hij erachter kwam dat ik dat gevraagd had, besloot hij om een jaar lang niet tegen mij te praten. Ik heb hem dan maar een berichtje gestuurd."

"We waren echt een ploeg vol hanen", gaat Jakobsen verder. "Soms wilden knechten ook wel eens zien of ze kophanen konden worden. Het is een echte mannetjeswereld. Ik probeer dat ook te zijn, al ligt het mij niet echt."