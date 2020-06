Geen makkelijk ritje deze keer voor Rohan Dennis: "Daardoor ging ik kapot aan het einde, ik zat er helemaal door"

Rohan Dennis heeft nog eens laten zien wat voor een klasbak hij is, maar het was niet de verwachte onemanshow in de Ineos eRace Classic. Met de aankomst in het virtuele zicht was het hard op de tanden bijten, om uiteindelijk slechts enkele seconden over te houden.

Dennis was eerst op pad met Castroviejo. "Ik was aan het afzien vanaf ronde twee, maar ik keek naar het tijdsverschil. Ik dacht dat Jonathan Castroviejo er een beetje mee aan het spelen was en dus wilde ik de kloof uitbreiden. Dat was niet het geval en dan moest ik de rest solo doen", doet de winnaar het verhaal op de site van Ineos.

Zo vergde het wel nog een grotere inspanning. "Daardoor ging ik helemaal kapot aan het einde. Ik zag Swifty, die ook bij me in het team zat", verwijst Dennis naar Ben Swift. Ineos had zijn renners in verschillende teams onderverdeeld. "Dus zelfs als hij me bijhaalde, was het een overwinning voor ons."

SNEAKY TACTIEK

Had Dennis nog ietsje over? "Als het iemand anders was ging ik nog wel een tandje kunnen bijzetten, maar ik zat er helemaal door aan het einde." Ondanks dat het slechts een virtuele koers was, was er vooraf toch één en ander doorgesproken. "Het plan was dat Swifty zou afwachten en ik het voor iedereen zo moeilijk mogelijk zou maken. Als ze me bijhaalden zou Swifty dan de sprint doen. Het was een sneaky tactiek, we hielden het stil."