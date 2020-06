Lefevere zeker dat ze bij Deceuninck-Quick.Step juiste keuze maken: "We zijn niet voor niks The Wolfpack"

Patrick Lefevere heeft al wat meer in zijn kaarten laten kijken over de stage die Deceuninck-Quick.Step volgende maand gaat afwerken. In tegenstelling tot andere ploegen zal Lefevere zijn renners niet verdelen over verschillende bubbels. Een keuze waar hij pal achter staat.

Lees HIER nog eens de toelichting die Lefevere zondag al gaf op de VRT. In Het Belang van Limburg bevestigt de CEO van Deceuninck-Quick.Step zijn standpunt. "Opdelen in drie bubbels is praktisch moeilijk als je met zoveel nationaliteiten zit", klinkt zijn verklaring.

NUL BESMETTINGEN

De stage moet doorgaan in San Pellegrino. Alle renners moeten dan wel tijdig ter plekke geraken. "We gaan ervan uit dat iedereen de toestemming zal krijgen om naar ginder te vliegen." Een opvallende keuze toch, Noord-Italië, na alles wat er gebeurd is. "We zitten nog een eind verwijderd van Bergamo, hoor. Trouwens, in Italië is het aantal nieuwe besmettingen momenteel nul. Dat kan niet gezegd worden van België, hé."

Lefevere kijkt dus al uit naar de stage, die hij zeker niet onbelangrijk acht. "We mogen blij zijn dat we welkom zijn. Het allerbelangrijkste wordt: de groepssfeer weer kneden. We zijn niet voor niks The Wolfpack."