Vijfvoudig winnaar twijfelt nog over de Tour de France: "Zorgen dat er geen doden vallen veel belangrijker dan koers"

De Tour de France 2020 moet het sportieve hoogtepunt van het jaar worden. Als die effectief gereden kan worden. Hoewel in tal van landen er een gunstige evolutie is, is er hier en daar nog twijfel. Bijvoorbeeld bij Bernard Hinault, één van de mannen met vijf eindzeges achter zijn naam.

Dan heb je nog wel eens recht van spreken. Hinault heeft het in HLN over de kans dat we inderdaad in augustus en september alle deelnemers de strijd zien aangaan op het parcours van de Ronde van Frankrijk. "We moeten zien of de coronapandemie inderdaad is gestopt. Zorgen dat er geen doden vallen, is nu veel belangrijker dan een koers rijden."

Ik hoop dat iedereen zich serieus gedraagt

De gezondheid gaat voor, maar op sportief gebied is het belang om zo'n Tour de France te kunnen organiseren toch niet min. "Ik weet dat ASO er alles aan doet om de Tour te laten plaatsvinden. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik weet ook dat de toekomst van veel ploegen kan afhangen van de Tour. Ik hoop dat iedereen zich een beetje serieus gedraagt."

Dat valt wel op: iedereen doet er alles aan om de Tour de France te laten doorgaan, ook vanuit politieke hoek. "Dat is normaal. De Tour is een wereldgebeuren. Als hij wordt gereden, zal dat het grootste sportieve evenement op wereldschaal zijn dat dit jaar kan plaatsvinden."