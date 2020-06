Victor Campenaerts heeft opvallende challenge stopgezet: "het was misschien geen gepaste oproep"

Enkele dagen geleden legde Victor Campenaerts een snel rondje af rond het meer van Keerbergen en hij riep de Belgische wielerfans op om te proberen zijn record te breken. Er kwamen echter heel wat negatieve reacties op en daarom heeft de renner beslist om de challenge stop te zetten.

De buurtbewoners, maar ook burgemeester Moons was niet opgezet met de challenge van Campenaerts. Volgens Moons is het namelijk een wijk met veel gezinnen en wandelaars waar al een snelheidsbeperking werd ingevoerd. Lees HIER wat de burgemeester te zeggen had over de challenge.

Victor Campenaerts heeft nu ook laten weten dat de challenge wordt stopgezet. "Het was misschien geen gepaste oproep. Blijf weg van het meer. Er zal een nieuwe challenge komen op de Sigarenberg in Winksele (Campenaerts woont daar in de buurt)", staat te lezen bij Sporza.