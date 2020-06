Bart Wellens gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt ploegleider bij deze ploeg: "Tijd voor een nieuwe uitdaging"

Bart Wellens gaat een nieuwe uitdaging aan. De ex-veldrijder wordt namelijk een ploegleider bij Tormans. Hij komt er enkele ex-ploegmaats tegen, want hij reed in het verleden nog samen met Corné van Kessel en Quinten Hermans.

"Het was tijd voor iets nieuws. Ik heb heel veel zin om er aan te beginnen. Ik geloof in deze renners. Daarnaast ben ik ook blij dat ik mijn intrede kan maken in het wegwielrennen", aldus Bart Wellens op de website van de ploeg.