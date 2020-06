🎥 Throwback: Wout van Aert wint tweede etappe op rij in Dauphiné

Exact één jaar geleden maakte de wielerwereld pas écht kennis met het wielerfenomeen Wout van Aert. Want geef toe: wereldkampioen veldrijden zijn, daar word je enkel bekend mee in Vlaanderen en Wallonië. Maar twee etappes winnen in de Dauphiné, dat is een ander paar mouwen.

De tijdrit van 26 kilometer had van Aert woensdag al op zijn naam geschreven, waardoor de wielerwereld dacht dat van Aert een klassieke renner was met een goede tijdrit. Maar op 13 juni 2019 won van Aert ook nog eens een massasprint in de straten van Voiron. Alaphilippe wordt simpel uit het wiel gereden door van Aert die zijn jump perfect timet. Bennett zat te ver gepositioneerd waardoor de Belg in loondienst van Jumbo-Visma met fietslengten voorsprong de etappe op zijn naam kan schrijven. Zijn twee ritoverwinningen zorger ervoor dat van Aert de groene puntentrui wint in het Critérium du Dauphiné 2019. In de Tour een maand later, verbaast van Aert opnieuw door in de sprint Viviani en Ewan te kloppen.