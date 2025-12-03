Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe status

Wout van Aert keert toch weer een beetje zijn kar. Hij heeft besloten een nieuwe status te kiezen ... als 'voetbalsupporter'.

Wout van Aert verbaasde onlangs bij zijn tv-optreden in De Slimste Mens ter Wereld door te zeggen dat hij supporter is van Club Brugge. Dat was verrassend nieuws, vooral omdat hij eerder al eens de aftrap had gegeven op de Bosuil bij een voetbalwedstrijd. Dan zou je verwachten dat hij eerder Antwerp als favoriete club zou noemen.

Nu blijkt echter dat we ook zijn liefde voor Club Brugge met een stevige korrel zout moeten nemen. Van Aert heeft in aanloop naar de verkiezing van de Flandrien-trofee een interview gegeven aan de organiserende krant Het Nieuwsblad. Van Aert maakt in dit interview duidelijk dat hij niet hard supportert voor eender welke voetbalploeg.

Van Aert geen diehard voetbalsupporter

Van Aert bekent dat hij het voetbal bijna niet volgt. We kunnen wel vermoeden dat hij heel wat reacties gekregen heeft na zijn aankondiging Club-fan te zijn. Van Aert verduidelijkt dat hij dus zeker geen diehard supporter is, wat sommige enthousiaste Club Brugge-fans nu misschien wel heel erg jammer zullen vinden. Ze zullen zich erbij moeten neerleggen.

Waarom heeft Van Aert in die tv-quiz dan wel gezegd dat hij Club Brugge genegen was? Wel, één van zijn beste vrienden is een supporter van blauw-zwart. Als Van Aert dan toch een ploeg moest kiezen, kwam vooral Brugge naar voren. Inmiddels heeft Van Aert gemerkt dat het beter is om neutraal te zijn, zo verwoordt hij het zelf.

Van Aert voortaan weer neutraal

Lees ook... Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van gelukEr zullen inderdaad ook wel fans van Van Aert geweest zijn die de gedachte dat hij een Club-aanhanger minder leuk vinden. Van Aert doet dan ook formeel de aankondiging dat hij voortaan weer neutraal is wat de Belgische voetbalclubs betreft.

