Lombardije enige koers die van datum verandert? Gunstige kalender voor Remco Evenepoel!

Wordt Remco Evenepoel dé man van het wielerjaar 2020? Het kan zomaar wel eens gebeuren dat de nog maar 20-jarige renner dit jaar zijn eerste monument op zijn naam zet.

Welk monument?? Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen lijken alleszins uitgesloten. Milaan - San Remo eigenlijk ook aangezien dat meer voor de echte punchers of sprinters is. Luik-Bastenaken-Luik? Nee, valt samen de Giro. De Ronde van Lombardije dan maar?

Aangezien de herfstklassieker verzet is op de kalender, biedt het mogelijkheden voor Remco Evenepoel om mee te doen voor de overwinning. Initieel stond de Ronde van Lombardije gepland een week na de Giro, bijna onmogelijk om een vormpiek van de Giro nog eens mee te nemen naar een klassieker een week later. Maar door de kalenderwijziging kan Evenepoel zich wel volledig richten op Lombardije én de Giro.

WK als opwarmer

Het WK in Zwitserland zal plaatsvinden op 27 september. Die datum is niet verzet, maar wel officieel bevestigd. Het parcours is redelijk zwaar, ideaal dus voor een renner zoals Evenepoel. En een week voor de start van de Ronde van Italië, mogen de benen en de conditie van de jonge snaak hem niet in de steek laten.

En zo mogen de Belgische wielerfans en Remco Evenepoel dit jaar hopen van een monument, een wereldtitel en een goed resultaat in een grote ronde.