Naesen reageert ontgoocheld op inkorting Vlaamse klassiekers: "Zonde, maar misschien zal ik straks anders piepen"

Oliver Naesen is elk jaar opnieuw een van dé favorieten in het Vlaamse voorjaar. Dat Flanders Classics besloten heeft om de klassiekers dit jaar in te korten, vindt de ex-Belgisch kampioen zonde.

"Die lange koersen, dat is het enige waar ik goed in ben", lacht Naesen voor de microfoon bij Sporza. Door de korte opeenvolging van de klassiekers heeft Flanders Classics enkele klassiekers waaronder de Ronde van Vlaanderen een beetje ingekort. In plaats van 267 kilometer zal de Ronde nu 241 kilometer lang zijn.

"Onderschat het niet", gaat Naesen voort. "De 200 kilometer-grens bestaat echt. Soms zie ik nog jongens vlot naast mij rijden na 198 kilometer maar 4 kilometer verder zijn ze nergems meer te bespeuren. Koers is een survival of the fittest dus ik vind het een beetje jammer. Maar misschien zal ik straks in oktober anders piepen wanneer ik zelf aan het koersen ben", besluit de kopman van AG2R.