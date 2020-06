Sanne Cant doet plannen op de weg uit de doeken: "Ik rijd graag op kasseien"

Voor Sanne Cant is het duidelijk: naast haar hoofdambitie in het veld ieder jaar, heeft ze ook nog ambitie om enkele wielerklassiekers op de weg te rijden.

"De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Strade Bianche zijn de drie mooiste koersen", vindt de drievoudige werelkampioene in het veld. Door het nieuwe wegproject van de gebroeders Roodhooft is het alleszins een realistische doelstelling om ook op de weg een paar mooie koersen te rijden. "Het hangt natuurlijk ook af van de plek op de kalender van die koersen", zegt Cant bij Sporza. Welk type van koersen Cant het beste liggen weet ze zelf nog niet, maar ze voelt zich toch het meeste verbonden met de kasseiklassiekers. "Ik rijd graag op kasseien en Alvarado zal beter kunnen klimmen. Maar de afstand zal ook niet min zijn. Ik hoop gewoon dat ik na mijn carrière kan zeggen dat ik ook mooie wegwedstrijden gereden heb", besluit ze.