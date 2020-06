Tom Dumoulin herkent situatie van Froome: "Kost enorm veel energie"

Tom Dumoulin kan zich perfect inleven in de situatie van Chris Froome. Vorig jaar ontbond Dumoulin zelf zijn contract bij Sunweb om naar Jumbo-Visma te gaan. Froome wou zijn contract in het midden van het jaar ontbinden.

Froome zou namelijk vanwege de concurrentiestrijd bang zijn dat hij niet voluit voor een 5e Tourwinst kan gaan. Hij opperde dan maar om zijn contract te ontbinden in het midden van het seizoen. "Ik moest denken aan mijn eigen perikelen", herinnert Dumoulin zich bij HLN.

"Dat was echt niet leuk. En zo'n switch in het midden van het jaar kost veel energie", weet Dumoulin. Binnen Team Ineos moet Froome concurrentie dulden van Egan Bernal en Geraint Thomas, beide ex-Tourwinnaars. Froome maakte echter komaf met de geruchten en zal zijn contract van dit jaar nog gewoon uitdoen.

Situatie bij Jumbo-Visma is toch wat anders

Bij Jumbo-Visma zit Dumoulin in een gelijkaardige situatie met Kruiswijk en Roglic. "Maar het is anders. De druk is minder want de hele ploeg draait niet rond mij. We rijden voor wie er het beste voorstaat, wat onze ploeg zeer sterk maakt. De laatste 10 kilometer van een klim zal het sowieso ieder voor zich worden .Voor ons, maar ook voor Froome", besluit de Giro-wininaar van 2017.