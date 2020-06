UCI komt met oplossing voor hiaat in regelgeving rond kampioenstruien

Goed nieuws voor Tim Merlier en andere nationale kampioenen. Ze mogen immers hun kampioenschapstrui langer dragen.

Tenminste, als er geen nationaal kampioenschap (BK) doorgaat. De UCI komt volgens het Spaanse Ciclo21 met een nieuwe, algemene regel voor de kampioenstruien. Die regel geldt dat nationale kampioenen met hun speciale trui mogen blijven rondrijden tot de nacht voor het nieuwe kampioenschap.

Logisch, toch? Maar in België was die regel er nog niet. In België mocht een nationale kampioen de tricolore dragen tot 31 december van het volgende jaar. Maar nu mag Tim Merlier dus een jaartje langer de trui dragen ALS het BK in Anzegem dit jaar toch niet doorgaat. Het BK wordt namelijk op een dinsdag gereden, middenin de week van het WK in Zwitserland.