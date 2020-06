Yves Lampaert sneert naar criticasters van beslissing Flanders Classics: "Dat is de grootste zever die ik ooit hoorde"

Yves Lampaert is niet op zijn mondje gevallen en neemt ook een duidelijk standpunt in in de discussie rond de inkorting van de klassiekers. Er zijn er die zeggen dat ze er pas op het einde van een koers door komen, maar dat doet Lampaert af als onzin.

Vooral Sep Vanmarcke reageert kritisch op de beslissing van Flanders Classics om de klassiekers in te korten en ook Greg Van Avermaet is er niet meteen voor gewonnen. Dat kunt u HIER lezen. Een ander geluid is te horen bij Yves Lampaert. "Ik vind dit een goede zaak", aldus de renner van Deceuninck-Quick.Step in GvA.

Lampaert geeft ook enige duiding. "In negen van de tien gevallen heb je dezelfde winnaar in de Ronde van Vlaanderen na 270 of 240 kilometer. Vooral omdat de klassiekers dit keer zo laat vallen, vind ik dit een goede beslissing. Je draagt dat ook mee naar volgend seizoen."

TRIATLON

Anderen in het peloton zullen misschien aanhalen dat ze beter worden naarmate een wedstrijd vordert. "Renners die beweren dat ze na slechts zeven uur koers erdoor komen, moeten triatlon gaan doen, hé. Dat is de grootste zever die ik ooit hoorde. Uiteindelijk gaat het slechts om een halfuur minder koers."

Lampaert hoopt ook op meer attractieve wielerwedstrijden. "Ik denk dat we meer open koersen krijgen, dat de renners vroeger in de wedstrijd zullen durven te koersen." Dat de Muur van Geraardsbergen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen verdwijnt, betreurt hij wel enigszins. "Het is wel een leuke berg om op te koersen, maar die helling was niet goed gesitueerd."

VALKENBERG

Sowieso zal het dus geen doorslaggevende factor zijn voor het wedstrijdverloop. "Het was altijd wel de eerste keer dat er wat schifting kwam, maar dat kan ook op de Valkenberg. Volgend jaar mag het wel opnieuw de volledige afstand zijn."