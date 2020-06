Duo Van der Breggen-Blaak kan nog van goudwaarde zijn: "Als Anna olympisch kampioen wordt, zit ze toch op de fiets"

Anna van der Breggen en Chantal Blaak maakten wel wat los toen ze in mei aankondigden wanneer ze gaan stoppen. Dat is voor de eerste na volgend seizoen, voor die laatste midden 2022. Maar sportief manager Danny Stam hoopt stiekem dat daar nog een mouw aan te passen valt.

In de eerste plaats is belangrijk dat beide rensters ook na hun actieve carrière nog een functie bij de ploeg zullen vervullen. "Vanuit mijn verleden als ploegleider heb ik gemerkt dat jonge meiden naar oudere meiden toe neigen. Ik dacht dan: Hoe kunnen we die vertrouwensband nog beter maken? Met Anna en Chantal hebben we grote talenten in het team. Het zou zonde zijn om die weg te laten gaan", redeneert Stam.

Hun kwaliteiten kunnen ze in de toekomst bij SD Worx (nu kennen we de ploeg nog als Boels-Dolmans) zeker nog gebruiken. "Door hen coach te maken, combinerend met een rol als ploegleider, kunnen we de ploeg een stapje hoger dragen." Stam erkent dat als Van der Breggen spreekt, de anderen wel zullen luisteren. "Als de olympisch kampioen iets tegen je zegt, kijk je er toch nog anders tegenaan."

NIEUW TIJDPERK

Wanneer Van der Breggen en Blaak stoppen als renster, zal dat ook wel een aderlating zijn. "We gaan een nieuw tijdperk tegemoet. We zijn sterk genoeg om een nieuwe lichting toppers samen te brengen", is Stam niet van de wijs te brengen.

En wie weet duurt hun carrière nog langer dan ze momenteel denken. Zeker in het geval van Van der Breggen. "Anna stopt na de Olympische Spelen, Chantal rijdt daarna nog een mooi voorjaar en dan zien we wel. Je weet nooit hoe het loopt. Als Anna opnieuw olympisch kampioen wordt, zit ze toch terug op de fiets."