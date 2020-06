Eddy Merckx wordt 75: alle records in grote rondes

Dat Eddy Merkcx een van de grootste wielrenners (of gewoonweg dé grootste) aller tijden is, staat buiten kijf. Maar aan welke prestaties heeft hij dat te danken? We zetten zijn opmerkelijkste prestaties op een rijtje.

Ronde van Frankrijk

Als je het hebt over Eddy Merckx en records, kan je moeilijk naast de Ronde van Frankrijk kijken. Merckx won de Tour maar liefst 5x en is daarmee mederecordhouder met Anquetil, Hinault en Indurain. In totaal won hij maar liefst 34 touretappes. In 1975 was Merckx op weg naar een zesde Tourwinst maar in de 14e etappe kreeg hij van een Franse supporter een vuistslag in de lever. Daags nadien brak hij zijn kaak. Het leidde tot de overwinning van Thévenet. Mercx werd 2e op bijna 3 minuten. Lucien Van Impe 3e op 5 minuten.

Ronde van Italië

Niet alleen in de Tour, ook in de Giro is Merckx mederecordhouder met 5 eindoverwinningen, samen met Bina en Coppi. In de Giro van 1969 werd Merckx uit de wedstrijd gezet door vermeend dopinggebruik, iets wat hij tot de dag van vandaag altijd ontkend heeft. Van zijn 5 eindoverwinningen in de Giro combineerde Mercx er 4 met een andere grote ronde. 3x realiseerde hij de dubbel Giro-Tour, 1x Giro-Vuelta.

Ronde van Spanje

Eddy Merckx heeft de Ronde van Spanje maar één keer gereden, maar dat was meteen een schot in de roos. Merckx won het algemene klassement, het bergklassement én deed er nog eens 6 etappes bovenop. 1973 was het eerste jaar sinds 1969 dat Merckx geen Tour de France zou rijden, hij won dan maar de Giro en de Vuelta in hetzelfde jaar.

Records over de rondes heen

Met 11 eindzeges in grote rondes is Eddy Merckx de alleenheerser over de grote rondes. Enkel Hinault komt met 10 eindzeges over 3 grote rondes in de buurt.

Met 3 dubbels GiroTour is Merckx de enige die de twee rondes zo vaak kon winnen in hetzelfde seizoen. Coppi, Hinault en Indurain slaagden er slechts 2x in.

In totaal heeft Merckx 182 dagen de leiderstrui gedragen in een grote ronde, dat is 61 dagen meer dan nummer twee Bernard Hinault. Merckx staat in de Giro én de Tour afzonderlijk ook nog eens aan de leiding in dat klassement.

Ook het recordaantal etappeoverwinningen in grote rondes staat op naam van Eddy Merckx. Met 64 etappes doet hij er 7 beter dan Cipollini en 10 dan Cavendish. In de Tour is Merckx recordhouder met 34.

Andere...

En daar stopt het natuurlijk niet, de erelijst van Merckx is eindeloos. Zo was hij 7x de beste in Milaan-Sanremo en was hij 3x wereldkampioen. Al zijn de records die hij in grote rondes op zijn naam heeft staan al genoeg om van een echte kannibaal te spreken.

Van iedereen op de redactie bij Wielerkrant: gelukkige 75e verjaardag Eddy!