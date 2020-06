Is hij toch nog weg? 'Froome trekt in augustus naar nieuwe ploeg'

Geen transfersoap houdt de wielerwereld zo in de ban als die van Christopher Froome. De Keniaanse Brit wil weg bij Ineos om absolute kopman te zijn in de aankomende Tour de France.

Een transfer in het midden van het seizoen dus, iets wat maar in enkele gevallen wordt toegelaten door de UCI. Volgens het Italiaanse Tuttobiciweb staat Froome op het punt om zijn handtekening te zetten onder een contract van 3 jaar bij Israel-Start Up Nation.

Eerder kwamen al berichten dat Israel-Start Up Nation een stevige kwaliteitsinjectie wilt. Dat artikel leest u hier. Dat er gesprekken waren met Froome was duidelijk, maar niet dat ze zo vlot gingen.

Ineos overstag

De 35-jarige Froome jaagt op zijn 5e Tourzege om in de gallerij der groten terecht te komen. Een transfer in het midden van het seizoen drong zich op. Die plannen leken echter uitgesloten aangezien Ineos zelf had aangegeven dat Froome zijn contract met zekerheid ging uitdoen. Maar de ploeg twijfelt nu zelf ook, zeker omdat het salaris van Froome zeer riant is in coronatijden.

Froome zou dus zeker tot zijn 38e doorgaan als hij zijn handtekening zet onder een nieuw contract. Dan zal hij het in de komende Tour opnemen tegen Ineos-renners Bernal en Thomas.