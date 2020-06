🎥 Artiest op twee wielen slaagt na 400 pogingen in waanzinnige truc en glijdt met zijn fiets over gladde boomstam

Trialbikers zijn de grootste artiesten op een fiets die je u kunt voorstellen. In ons land hebben we Kenny Belaey, in Schotland hebben ze Danny MacAskill. Die laatste is dankzij een groot doorzettingsvermogen geslaagd in een wel hele straffe truc.

MacAskill had er bijna 400 pogingen voor nodig. Zijn opzet was om met zijn fiets op een bijzonder gladde boomstam te glijden en er dan weer netjes af te springen. Keer op keer viel MacAskill er snel af, tot het uiteindelijk toch lukte. Hij stond er zelf versteld van. "Wie had dit gedacht, hé?" In een filmpje op zijn Facebookpagina zijn de vele pogingen van MacAskill te bekijken. Hij gebruikte onder meer dertig tubes vaseline. Bekijk hieronder het bewuste filmpje.