Van Baarle laat zich uit over al dan niet vertrek van Froome: "Dat is wat hij tegen ons zegt"

De geruchten over een mogelijk vertrek van Chris Froome bij Ineos willen maar niet gaan liggen. Logisch dus dat ze er ook binnen de ploeg zelf mee bezig zijn. Toch gelooft Dylan van Baarle niet dat hij zijn huidige ploegmaat straks voor een ander team zien koersen.

De Nederlander spreekt zich bij het AD uit over de zaak-Froome. "Het is elke keer in het nieuws. Maar voor zo ver ik weet, blijft hij gewoon en wil hij de Tour met Ineos gaan rijden. Uiteindelijk weet ik ook niet wat er bij hem precies achter de schermen speelt, maar dat is wat hij tegen ons zegt. Dus ik ga er vanuit dat hij erbij is."

Stel u voor dat Froome nu nog gewoon samen met zijn makkers bij Ineos rijdt en straks plots een concurrent zou zijn tijdens de Ronde van Frankrijk. "Dat zou raar zijn", moet Van Baarle bekennen. Al houdt hij niet echt rekening met dat scenario. "Kk denk niet dat het gaat gebeuren."