Herstart werd droomscenario voor Roglic: "Pogacar was favoriet, ik wist waar ik mijn slag moest slaan"

De maat nemen van een talent als Pogacar, daar mag je al eens de vuist voor ballen, Primoz Roglic. Zeker als het je eerste koers van het jaar is. Zeker als je zo de nationale titel in de wacht kan slepen. De doorstart van het wielerseizoen is een goednieuwsshow voor Primoz Roglic.

Het Sloveense Kampioenschap was de eerste officieel erkende koers sinds de uitbraak van het coronavirus. Roglic reed naar de overwinning na een duel met Tadej Pogacar. "Het was een zware wedstrijd met een heel zware slotklim. Gezien het voorjaar was Tadej de favoriet en het was zeker niet gemakkelijk om hem te kloppen."

NOG NIET IN TOPVORM

Roglic had echter nog voldoende over aan het einde van die beklimming van 8,3 kilometer. "Ik had de klim goed verkend, dus ik wist waar ik mijn slag moest slaan. Dat ik hier meteen de overwinning pak in mijn eerste koers van het seizoen, voelt erg goed. Ik ben zeker nog niet in topvorm, maar ik kijk al uit naar de komende koersen."

Hoewel het om een nationaal kamioenschap ging, kon Roglic toch ook rekenen op de steun van Jumbo-Visma. "Ik wil het team bedanken dat ze de moeite hebben genomen om mij in Slovenië te begeleiden. Dat betekent veel voor me."