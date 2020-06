Bubbels hier, bubbels daar: Belgische ploegen verschillen grondig van aanpak

Het is stilaan het moment om op stage te vertrekken, maar door corona is alles toch anders dan voordien. Dat moeten ook de Belgische ploegen ondervinden. Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en Alpecin-Fenix houden er elk een andere aanpak op na.

Deceuninck-Quick.Step trekt met een man of vijftig naar San Pellegrino. "We willen één grote bubbel vormen en zo min mogelijk contact ­hebben met mensen van buiten de ploeg", zegt woordvoerder Ward Callens in GvA. "Hoe meer je de renners verspreidt over verschillende ­hotels of in contact brengt met andere hotelgasten, hoe groter de kans op ­besmetting."

Ook Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise kiezen voor één grote bubbel, maar dan zonder hoogtestage. Eenzelfde geluid bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Een heel andere methode bij Alpecin-Fenix en Lotto Soudal. Daar verdelen ze hun renners in verschillende bubbels, om de groepjes zo klein mogelijk te houden.

Over de stageplannen van Alpecin-Fenix komt er binnenkort duidelijkheid. Lotto Soudal heeft er geen. "Hoe groter de groep, hoe meer kans op besmettingen. In het verleden hebben we geen hoogtestages gedaan en dat gaan we nu ook niet doen", aldus CEO John Lelangue.