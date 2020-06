Iconische plekken mogen niet ontbreken: legendarische klim en Champs-Élysées opgenomen in virtuele Tour

Het ziet er naar uit dat we ons wel degelijk mogen opmaken voor een Ronde van Frankrijk dit jaar, maar dat betekent niet dat er geen plannen zijn om ook een virtuele editie op poten te zetten. Integendeel, bij Zwift zijn ze momenteel hard aan het werk.

Tussen 4 en 19 juli zou er een virtuele Ronde van Frankrijk voor mannen en vrouwen moeten plaatsvinden. Die zal dan bestaan uit zes etappes. Zwift is nieuwe online werelden aan het aanmaken die de renners en rensters virtueel langs de meest bekende plekken uit de Franse wielergeschiedenis moeten brengen.

Zo zullen ritten vier tot zes plaatsvinden in een wereld die de gepaste naam 'Frankrijk' krijgt. De vijfde etappe, de koninginnenrit, krijgt een aankomst aan Chalet Reynard, halverwege de Mont Ventoux. Die wereldbekende beklimming mocht niet in het parcours ontbreken.

TEAMCOMPETITIE

Het is de bedoeling om dan de dag nadien zo goed mogelijk de beelden uit Parijs na te bootsen, zoals we die traditioneel kennen op de laatste dag van de Tour. Er komt dus ook een aankomst op de Champs-Élysées, net zoals in de echte Tour. Er zal geen individueel klassement opgemaakt worden in de virtuele Ronde van Frankrijk, het is in de eerste plaats een teamcompetitie.