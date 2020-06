Christian Prudhomme heeft waarschuwing voor publiek dat naar de Tour wil afzakken

Een unieke Ronde van Frankrijk gaat het worden, zo voorspelt Christian Prudhomme, en dat in verschillende aspecten. Het zal natuurlijk een Tour worden met de nodige aanpassingen en daar wil de ASO zich ook aan houden, onderstreept Prudhomme.

Dat zal zo zijn gevolgen hebben voor de supporters. Voorlopig is er alvast publiek toegelaten. "Het publiek mag naar de Tour komen, maar er zal waarschijnlijk een strenge selectie plaatsvinden", klinkt het bij persagentschap AFP. Stel je maar eens voor dat ze u naar huis sturen.

En op basis van welke criteria kan dat dan gebeuren? "In de bergen geven we de voorkeur aan diegenen die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer komen." Met de wagen naar één van de bekende beklimmingen rijden, heeft dus weinig zin.

GEEN HANDTEKENINGEN

Handtekeningenjagers zijn er ook aan voor de moeite. "Dit wordt niet het beste jaar om handtekeningen te verzamelen", waarschuwt Prudhomme. Ondanks al de maatregelen is de Fransman opgetogen over het plaatsvinden van de Tour. "Het zal opnieuw een feest worden. Het wordt uniek, want de Tour is nog nooit zo laat van start gegaan."