Ëen volledige Ronde van België is al gereden: Jo Van Camp rijdt 1240(!) kilometer in minder dan twee dagen

Hoe straffer, hoe beter, dat lijkt het motto te zijn van fietser Jo Van Camp. Die werkte begin juni al een tocht af van 600 kilometer. Hij wilde gerust nog voor het dubbele gaan en noemde het zijn Ronde van België.

De echte Baloise Belgium Tour zal dit jaar dan wel niet doorgaan, de Ronde van België van Jo Van Camp was ook meer dan de moeite. Op Strava vallen de gegevens van zijn rit te bewonderen. In totaal reed hij 1240,1 kilometer.

Om zijn tocht te vervolledigen had hij meer dan anderhalve dag, maar minder dan twee volledige dagen nodig. Van Camp mocht na 42 uur en 17 minuten eindelijk van de fiets stappen. In die 42 uur wist de man uit Haaltert ook 7861 hoogtemeters te overbruggen.

Hij stuurde ons ook gegevens door van toen het einde bijna in zicht was, na 39 uur en 48 minuten. Van Camp zat toen bijna aan 1165 kilometer en aan een gemiddelde snelheid van 29,3 kilometer per uur. Lees HIER ook nog eens over zijn vorige straffe tocht.