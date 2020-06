'Vroegere Grand Départ in 2021 gaat besproken worden'

Na de Grand Départ van vorig jaar in Brussel, zal de Ronde van Frankrijk binnen een tweetal maanden van start gaan in Nice. Ondertussen krijgt ook de editie van 2021 al de nodige aandacht. Door uitstel van verschillende evenementen verandert er wel wat voor de sportwereld in 2021.

Met een aantal zaken zal rekening gehouden moeten worden terwijl dat niet voorzien was. Zo zal 2021 een olympisch jaar worden. De Touretappes die gepland staan in Denemarken, overlappen volgens de huidige planning met de Olympische Spelen. Dat moet dus toch nog even herbekeken worden. Burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen erkent bij DR dat er nieuwe besprekingen komen met de ASO. "Ik kan bevestigen dat we een verzoek hebben ontvangen van de directei van de Tour de France hebben ontvangen om de startdatum van de Tour in Denemarken te bespreken." UITDAGINGEN De ASO wil liefst de Tour al vroer dan begin juli van start laten gaan. Het Deense bestuur zal nu zelf formuleren welke uitdagingen het allemaal ziet voor de Tour-start. Eerder waren er al discussies over de startdatum aan de gang vanwege het EK voetbal. Die werden dan gevoerd op initiatief van de Denen.