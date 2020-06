Besttijd van Gilbert op La Redoute lijkt al ver verleden: twee renners delen nu het wereldrecord

Het is nog niet zolang geleden dat Gilbert trots aankondigde dat hij de beste tijd ooit op La Redoute neerzette, maar het lijkt wel zo. Inmiddels hebben verschillende renners, veelal jongeren, zijn tijd immers verbeterd. Het record is momenteel in handen van Huys en Leemreize.

De besttijd van Gilbert werd als eerste verbroken door Gijs Leemreize, die op zijn beurt het record dan weer moest afstaan aan Mathijs Loman. Zondag was het aan de troepen van Bingoal-Wallonie Bruxelles om zo snel mogelijk de beklimming op te rijden. BINGOAL-WALLONIE BRUXELLES COLLECTIEF SNEL Liefst drie renners deden beter dan Loman: Laurens Huys, Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens. Huys was de snelste van dit trio. Later werd zijn tijd dan weer geëvenaard door... Leemreize, die de hoop op het record op La Redoute duidelijk nog niet had opgegeven. Huys en Leemreize delen voorlopig het wereldrecord. Het is nu al uitkijken naar nieuwe pogingen. Waagt Philippe Gilbert er zich ook nog eens aan of laat hij het zo?