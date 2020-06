Licht nu helemaal op groen: BK tijdrijden kan doorgaan op geplande datum en locatie

Wout van Aert werd vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden, voor Yves Lampaert en Remco Evenepoel. Dit jaar zullen in Koksijde de medailles uitgereikt worden na het tijdritkampioenschap. Het BK tijdrijden kan gewoon doorgaan zoals gepland.

De uitbraak van het coronavirus bracht heel wat veranderingen aan de kalender met zich mee en de nationale kampioenschappen zijn in sommige gevallen het moeilijkst in te passen. Anzegem, dat het BK op de weg moet organiseren, klaagde daar al over. Koksijde was voor het BK tijdrijden een stuk positiever.

GEMEENTE GEEFT GOEDKEURING

Het zal er dus al langer naar uit dat dit zou kunnen plaatsvinden en daar bestaat nu zekerheid over. Het schepencollege van Koksijde heeft zijn goedkeuring gegeven voor het BK tijdrijden op 20 augustus. Dan kunnen mannen en vrouwen dus weer op zoek naar een nieuwe Belgische tijdrittitels.

De huidige tijdritkampioenen zijn dus Wout van Aert bij de mannen en Lotte Kopecky bij de vrouwen na hun overwinning van vorig jaar in Middelkerke.