Throwback: Lars Boom demonstreert voor het eerst talent op de weg en pakt nationale titel

De laatste jaren is het wat sportieve prestaties betreft wat minder bij Lars Boom, maar hij heeft natuurlijk al heel wat bereikt in zijn carrière. Daarom belichten we graag nog eens het moment waarop hij doorbrak in het wegwielrennen.

Als veldrijder was Lars Boom al een gigantisch succes, maar in 2008 zette hij ook als prof de stap naar de weg. En ook daar bleek heel wat mogelijk voor Boom. Zijn eindzege in de Olympia's Tour was al een bijzonder goed teken. En dan moest het Nederlands Kampioenschap nog komen.

Dat werd op 29 juni gereden in Ootmarsum. De renners kregen een parcours van 203,2 kilometer voor de wielen. Boom begaf zich op een gegeven moment in het gezelschap van Niki Terpstra, maar die wist hij achter te laten. Dat was al een belangrijk signaal.

CONTINENTALE FORMATIE RABOBANK

Boom ging vervolgens op zoek naar ploegmaat Koos Moerenhout. Die laatste reed voor het Rabobank ProTeam, Boom kwam uit voor de continentale formatie van de Nederlandse bank. Dit NK was voor hem dé gelegenheid dat hij het werk bij de grote jongens wel aankon.

In de finale nam Boom immers de maat van Moerenhout en aan de aankomst hield hij nog zes seconden over. In het peloton zaten een hele hoop geslagenen. Zij kwamen binnen op 31 seconden. Steven de Jongh spurtte nog naar de bronzen medaille. Het was echter Lars Boom en niemand anders die op die dag met de Nederlandse titel kon pronken.