Verbrugghe wil 2 Belgen op podium in WK-tijdrit: "Met Evenepoel, Campenaerts, Van Aert en Lampaert vier toppers"

Er is klare wijn geschonken rond de WK-tijdrit en de ambitie van bondscoach Rik Verbrugghe is er zeker niet minder op geworden. Die zal met zekerheid doorgaan op 20 september, de laatste dag van de Tour. Verbrugghe mikt op twee Belgen op het podium.

De Belgische bondscoach legt in Het Laatste Nieuws de grootste druk wel bij huidig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. "Hij is de hyperspecialist en de te kloppen man." De Belgen moeten voor de concurrentie zorgen:. "Ik durf ambitieus te zijn: we mikken op twee medailles."

Verliest het WK tijdrijden niet aan waarde door het te laten samenvallen met de Tour? "Het WK verliest een aantal sterren, onvermijdelijk, maar als de wedstrijd op een andere datum zou plaatsvinden, zou ik de lat even hoog leggen."

TIJDRITNATIE

In elk geval gaat België uit van eigen kracht. "Wij zijn in een korte tijd een tijdritnatie geworden. België heeft met Evenepoel, Campenaerts, Van Aert en Lampaert vier toppers. Met elk van hen moet het podium de ambitie zijn." Vooral Van Aert en Lampaert worden door hun ploegen gezien als belangrijke pionnen in de Tour. Rijden zij de Tour uit en Campenaerts niet, dan moet Verbrugghe geen keuzes meer maken met het oog op de WK-tijdrit.