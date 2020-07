Alle ogen van de wielerwereld gericht op die ene koers: "We dienen als voorbeeld voor andere WorldTour-koersen"

Ivan Sosa kon er vorig jaar zijn klimmersbenen tonen en kroonde zich tot eindwinnaar, dit jaar zal de Ronde van Burgos in zijn geheel nog aan belang winnen. Dat zal immers de eerste wedstrijd met een internationaal karakter waar coronamaatregelen gehanteerd zullen worden.

AIPS sprak met de organisatie van de Ronde van Burgos en vroeg welke acties er zijn ondernomen om alles in goede banen te leiden. "Na het ontvangen van het protocollen van de UCI en de aanbevelingen van de Spaanse gezondheidsautoriteiten heeft de gemeenteraad van Burgos een plan opgesteld om de Ronde van Burgos het uithangbord te maken van een veilige sport."

Ook andere organisatoren van wielerwedstrijden zullen de gebeurtenissen in Burgos met argusogen volgen. "We zijn er ons van bewust dat we de eerste koers in Europa zullen zijn op dit niveau. We zullen als een voorbeeld dienen voor andere WorldTour-koersen die na ons zullen plaatsvinden en deze protocollen zullen hanteren. Bij ons gaat het uitgetest worden en daarom is iedereen zo opgewonden over de koers."

TRAINING

Er wordt dan ook niets aan het toeval overgelaten. Alle officials moeten in elke situatie weten wat ze moeten doen. "De volledige staf binnen de organisatie zal een specifieke training krijgen in verband met Covid-19."